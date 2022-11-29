В Москве стартует благотворительная акция «Исполни желание»

Новогодняя благотворительная акция «Исполни желание» стартует в Москве под патронажем столичного Департамента культуры. Её участники смогут выполнить желания детей с инвалидностью, особенностями развития или тяжёлыми заболеваниями.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

С 1 по 7 декабря дети напишут письма Деду Морозу, которые впоследствии будут опубликованы на сайте Московской дирекции массовых мероприятий в разделе «Исполни желание».

Каждый желающий сможет приобрести подарок и доставить его в офис Московской дирекции массовых мероприятий, пишет «Москва 24». Акция продлится с 1 по 27 декабря.

Ранее стало известно, что в Удмуртии началась акция «Ёлка желаний».