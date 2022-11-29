В Москве стартует благотворительная акция «Исполни желание»
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
С 1 по 7 декабря дети напишут письма Деду Морозу, которые впоследствии будут опубликованы на сайте Московской дирекции массовых мероприятий в разделе «Исполни желание».
Каждый желающий сможет приобрести подарок и доставить его в офис Московской дирекции массовых мероприятий, пишет «Москва 24». Акция продлится с 1 по 27 декабря.
Ранее стало известно, что в Удмуртии началась акция «Ёлка желаний».