В Удмуртии началась «Ёлка желаний»
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru.
Волонтёры и благотворители помогут исполнить желания детей и пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-сирот и подростков из семей с доходом ниже прожиточного минимума.
Также стало известно, что поезд Деда Мороза прибудет в Тюмень 28 ноября, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу СвЖД.
«В составе поезда несколько вагонов, в том числе салон-приёмная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в парках Москвы заработала «Почта Деда Мороза».