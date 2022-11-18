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В Удмуртии началась «Ёлка желаний»

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В Удмуртии началась акция «Ёлка желаний».
В Удмуртии началась «Ёлка желаний»
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru.

Волонтёры и благотворители помогут исполнить желания детей и пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-сирот и подростков из семей с доходом ниже прожиточного минимума.

Также стало известно, что поезд Деда Мороза прибудет в Тюмень 28 ноября, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу СвЖД.

«В составе поезда несколько вагонов, в том числе салон-приёмная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в парках Москвы заработала «Почта Деда Мороза».

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