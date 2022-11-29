В Руспродсоюзе сообщили о снижении стоимости мандаринов в Москве

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Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков сообщил о снижении стоимости мандаринов в столице в этом году.
В Руспродсоюзе сообщили о снижении стоимости мандаринов в Москве
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В текущий момент средние розничные цены на эти фрукты в городе составляют около 168 рублей за 1 кг, тогда как в прошлом году их стоимость была на уровне 190 рублей, сказал он в разговоре с «Москвой 24».

«Минимальные цены в рознице на данный вид фруктов в столице находятся на уровне 82,1 рубля за 1 кг против 90 рублей годом ранее. Максимальные цены за кг в рознице сейчас составляют порядка 258,3 рубля, а годом ранее — 310 рублей», — добавил Востриков.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Nation News посоветовал покупать продукты местных производителей для новогоднего стола.

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