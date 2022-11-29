Исследование показало, что 10% россиян обращались за онлайн-консультацией к врачам

Исследование сервиса SuperJob показало, что всё большее количество россиян обращаются к услугам телемедицины.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, каждый десятый россиянин обращался за онлайн-консультациями врачей: 5% освоили телемедицинские сервисы до пандемии коронавируса, ещё 5% — в последние два года.

Число тех, кто консультировался с врачами по поводу своего здоровья на работе, выросло до 21% в 2022 году, тогда как в прошлом таких респондентов было 17%.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.