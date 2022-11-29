Эксперт Филиппова спрогнозировала снижение выдачи ипотечных кредитов в России на 20%
- РИА Новости
«В текущем году общая сумма выданных ипотечных кредитов может составить 4,7 трлн рублей при средней ставке 7,2% годовых. Падение составит 20%», — цитирует её РИА Новости.
По словам эксперта, в следующем году выдача ипотечных кредитов может составить 5,4 трлн рублей при средней ставке 9%.
Эксперт Алексей Грибков ранее рассказал в беседе с RT, стоит ли брать потребительский кредит, а также назвал способы повышения своего кредитного рейтинга.
По словам Грибкова, отмечается возвращение спроса по кредитам к прежним показателям.