Эксперт Филиппова спрогнозировала снижение выдачи ипотечных кредитов в России на 20%

По итогам текущего года банки снизят выдачу ипотечных кредитов на 20%, но в 2023 году показатель вырастет вновь, заявила глава направления «Ипотека» консалтинговой компании Frank RG Ольга Филиппова.

«В текущем году общая сумма выданных ипотечных кредитов может составить 4,7 трлн рублей при средней ставке 7,2% годовых. Падение составит 20%», — цитирует её РИА Новости.

По словам эксперта, в следующем году выдача ипотечных кредитов может составить 5,4 трлн рублей при средней ставке 9%.

Эксперт Алексей Грибков ранее рассказал в беседе с RT, стоит ли брать потребительский кредит, а также назвал способы повышения своего кредитного рейтинга.

По словам Грибкова, отмечается возвращение спроса по кредитам к прежним показателям.