Специалист Грибков назвал способы повышения своего кредитного рейтинга

Эксперт Алексей Грибков рассказал в беседе с RT, стоит ли брать потребительский кредит, а также назвал способы повышения своего кредитного рейтинга.

«Мы видим позитивную тенденцию — рынок кредитования для физических лиц оперативно восстанавливается. Ставки для клиентов сейчас находятся на уровне января-февраля текущего года. Следующий год для кредитования пройдёт схоже с 2020 и 2022 годами, если не будет провалов и катаклизмов. Скорее всего, предложения останутся близкими к текущим», — объяснил эксперт.

По словам Грибкова, отмечается возвращение спроса по кредитам к прежним показателям.

При этом, как напомнил заместитель генерального директора финансового маркетплейса «Сравни», для того чтобы претендовать на лучшие условия от банков, необходимо улучшить свой кредитный рейтинг.

«Чтобы это сделать, для начала нужно узнать текущий показатель. Чем значение выше, тем больше шансов получить наиболее выгодное предложение. Узнать персональный рейтинг можно в мобильном приложении крупных банков или через финансовые маркетплейсы», — заявил он.

Чтобы повысить рейтинг, своевременно выплачивайте открытые кредиты, закрывайте кредитную карту в беспроцентный период, если у вас нет кредитной истории, оформите рассрочку на нужный сейчас товар, посоветовал собеседник RT.

«Вовремя закройте её, чтобы показать свою ответственную позицию по выплатам. Также старайтесь не обращаться за микрокредитами», — добавил специалист.

Затем определитесь с видом потребительского кредита — он зависит от того, зачем вам нужны деньги, объяснил Грибков.

«При целевом кредите банк выдаёт деньги на конкретную указанную цель — например, автомобиль. В этом случае придётся оформить на него залог, чтобы получить хорошие условия. При нецелевом кредите такой необходимости нет: банк не будет узнавать, на что именно вы берёте средства. Но проверка будет более тщательная: риски в этом случае выше. Поэтому при целевом кредите обычно ниже ставка — он выгоднее для заёмщика, у которого есть чёткая цель кредитования», — заключил эксперт.

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