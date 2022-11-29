Специалист по IT-безопасности поддержал идею введения маркировки для дипфейков

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов в беседе с RT прокомментировал предложение о введении обязательной маркировки для созданного с помощью дипфейков контента.

«У нас в соцсетях и на ютубе сейчас расплодилась куча мошенников, которые используют технологию «дипфейк» для обмана россиян», — рассказал Вехов.

Он отметил, что предложенная инициатива может быть поддержана, но необходимо посмотреть, как это будет реализовано на практике.

«Поскольку не все хорошие идеи, высказанные в теории, достигают необходимого эффекта на практике. Иногда мы получаем обратный результат. Поэтому, конечно, технологию необходимо отработать и посмотреть на результаты её применения», — добавил специалист.

Он также заявил, что выступает категорически против опознавания по биометрическим данным.

«Всем свои близким родственникам я советую ни следы пальцев рук, ни фотографию, за исключением государственных органов, не использовать и не передавать. Это моё мнение как специалиста по информационной безопасности», — заключил собеседник RT.

Ранее ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил ввести обязательную маркировку созданного с помощью дипфейков контента, а также закрепить подобную технологию в нормативно-правовой базе как несущую угрозу персональным данным россиян.

Специалисты смоделировали ситуации, когда дипфейки могут стать инструментом киберпреступников.

Например, злоумышленники могут произвести взлом аутентификации по лицу и получить доступ к личной информации для перевода денег или оформления кредитов.