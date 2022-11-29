Узнать больше

Специалист по IT-безопасности поддержал идею введения маркировки для дипфейков

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов в беседе с RT прокомментировал предложение о введении обязательной маркировки для созданного с помощью дипфейков контента.
Специалист по IT-безопасности поддержал идею введения маркировки для дипфейков
  • Gettyimages.ru
  • © LumiNola

«У нас в соцсетях и на ютубе сейчас расплодилась куча мошенников, которые используют технологию «дипфейк» для обмана россиян», — рассказал Вехов.

Он отметил, что предложенная инициатива может быть поддержана, но необходимо посмотреть, как это будет реализовано на практике.

«Поскольку не все хорошие идеи, высказанные в теории, достигают необходимого эффекта на практике. Иногда мы получаем обратный результат. Поэтому, конечно, технологию необходимо отработать и посмотреть на результаты её применения», — добавил специалист.

Он также заявил, что выступает категорически против опознавания по биометрическим данным.

«Всем свои близким родственникам я советую ни следы пальцев рук, ни фотографию, за исключением государственных органов, не использовать и не передавать. Это моё мнение как специалиста по информационной безопасности», — заключил собеседник RT.

Ранее ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил ввести обязательную маркировку созданного с помощью дипфейков контента, а также закрепить подобную технологию в нормативно-правовой базе как несущую угрозу персональным данным россиян.

Специалисты смоделировали ситуации, когда дипфейки могут стать инструментом киберпреступников.

Например, злоумышленники могут произвести взлом аутентификации по лицу и получить доступ к личной информации для перевода денег или оформления кредитов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить