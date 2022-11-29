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Пластический хирург Велиханов предупредил о рисках изменения овала лица из-за смартфона

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Пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Рашид Велиханов сообщил, что длительное использование смартфона чревато головными болями, образованием морщин и появлением второго подбородка.
Пластический хирург Велиханов предупредил о рисках изменения овала лица из-за смартфона
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Ageev

В беседе с «Известиями» специалист также напомнил, что на корпусе устройства множество бактерий, поэтому его рекомендуется регулярно протирать антисептическими средствами.

Кроме того, при пользовании телефоном люди часто наклоняют голову под углом 45°. Велиханов отметил, что использование телефона с наклонённой шеей на протяжении более трёх часов может привести к головной боли, морщинам, изменению овала лица, а также появлению так называемых брылей и второго подбородка.

Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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