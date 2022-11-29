Пластический хирург Велиханов предупредил о рисках изменения овала лица из-за смартфона
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В беседе с «Известиями» специалист также напомнил, что на корпусе устройства множество бактерий, поэтому его рекомендуется регулярно протирать антисептическими средствами.
Кроме того, при пользовании телефоном люди часто наклоняют голову под углом 45°. Велиханов отметил, что использование телефона с наклонённой шеей на протяжении более трёх часов может привести к головной боли, морщинам, изменению овала лица, а также появлению так называемых брылей и второго подбородка.
Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.