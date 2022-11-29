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Движение паромов на Керченской переправе приостановлено из-за непогоды

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На Керченской переправе приостановлено движение паромов из-за усиления ветра.
Движение паромов на Керченской переправе приостановлено из-за непогоды
  • РИА Новости

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям (усиление ветра до 18 м/с)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что очередь грузовых машин, ожидающих переправу через Керченский пролив на перехватывающих стоянках в Краснодарском крае, удалось полностью ликвидировать.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил необходимость сократить время ожидания грузового транспорта для ускорения доставки товаров в Крым. 

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