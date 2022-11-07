Очередь грузовиков на Кубани для переправы через Керченский пролив полностью устранена
- РИА Новости
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«По состоянию на 7 ноября на накопительной парковке в посёлке Ильич автотранспорт отсутствует», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил необходимость сократить время ожидания грузовому транспорту для ускорения доставки товаров в Крым.
До этого стало известно, что с 27 октября проезд грузового транспорта в регионе к Керченской паромной переправе будет частично ограничен.
Уточняется, что мера была направлена на сокращение времени простоя грузовиков на подходах к переправе, а также на ускорение доставки социально значимых товаров.