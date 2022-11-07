Очередь грузовиков на Кубани для переправы через Керченский пролив полностью устранена

Очередь грузовых машин, ожидающих переправу через Керченский пролив на перехватывающих стоянках в Краснодарском крае, удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«По состоянию на 7 ноября на накопительной парковке в посёлке Ильич автотранспорт отсутствует», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил необходимость сократить время ожидания грузовому транспорту для ускорения доставки товаров в Крым.

До этого стало известно, что с 27 октября проезд грузового транспорта в регионе к Керченской паромной переправе будет частично ограничен.

Уточняется, что мера была направлена на сокращение времени простоя грузовиков на подходах к переправе, а также на ускорение доставки социально значимых товаров.