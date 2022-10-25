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На Кубани с 27 октября частично ограничат проезд грузовиков к Керченской переправе

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В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что с 27 октября проезд грузового транспорта в регионе к Керченской паромной переправе будет частично ограничен.
На Кубани с 27 октября частично ограничат проезд грузовиков к Керченской переправе
  • РИА Новости
  • © Александр Полегенько

Соответствующее поставновление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«С 27 октября в Краснодарском крае частично ограничат проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе», — говорится в заявлении.

Уточняется, что мера направлена на сокращение времени простоя грузовиков на подходах к переправе, а также на ускорение доставки социально значимых товаров.

12 октября стало известно, что более 1 тыс. грузовых автомобилей стоят в очереди на паромную переправу через Керченский пролив со стороны Краснодарского края.

Ранее Минтранс Крыма заявил, что на переправе в Керченском проливе запущены четыре парома.

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