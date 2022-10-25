На Кубани с 27 октября частично ограничат проезд грузовиков к Керченской переправе
- РИА Новости
- © Александр Полегенько
Соответствующее поставновление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«С 27 октября в Краснодарском крае частично ограничат проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе», — говорится в заявлении.
Уточняется, что мера направлена на сокращение времени простоя грузовиков на подходах к переправе, а также на ускорение доставки социально значимых товаров.
12 октября стало известно, что более 1 тыс. грузовых автомобилей стоят в очереди на паромную переправу через Керченский пролив со стороны Краснодарского края.
Ранее Минтранс Крыма заявил, что на переправе в Керченском проливе запущены четыре парома.