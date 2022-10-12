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Более 1000 грузовиков стоят в очереди на переправу в Керченском проливе

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Более 1000 грузовых автомобилей стоят в очереди на паромную переправу через Керченский пролив со стороны Краснодарского края.
Более 1000 грузовиков стоят в очереди на переправу в Керченском проливе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Более 1000 грузовых автомобилей ожидают очереди на Керченскую переправу. Из них 611 фур — на разных стоянках Темрюкского района, 396 — Славянского, ещё 14 — в Красноармейском районе края», — отметили в администрации.

Отмечается, что для удобства водителей, которые едут в Крым, в регионе задействовали 10 временных стоянок, рассчитанных более чем на 2 тыс. машин.

Ранее Минтранс Крыма заявил, что на переправе в Керченском проливе запущены четыре парома.

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