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Мишустин призвал сократить время ожидания для грузового транспорта, следующего в Крым

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Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил необходимость сократить время ожидания грузовому транспорту для ускорения доставки товаров в Крым.
Мишустин призвал сократить время ожидания для грузового транспорта, следующего в Крым
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Надо продумать, как сократить время ожидания для грузового транспорта, чтобы ускорить доставку товаров на территорию полуострова», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что с 27 октября проезд грузового транспорта в регионе к Керченской паромной переправе будет частично ограничен.

Уточняется, что мера направлена на сокращение времени простоя грузовиков на подходах к переправе, а также на ускорение доставки социально значимых товаров.

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