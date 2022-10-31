Мишустин призвал сократить время ожидания для грузового транспорта, следующего в Крым

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил необходимость сократить время ожидания грузовому транспорту для ускорения доставки товаров в Крым.

«Надо продумать, как сократить время ожидания для грузового транспорта, чтобы ускорить доставку товаров на территорию полуострова», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что с 27 октября проезд грузового транспорта в регионе к Керченской паромной переправе будет частично ограничен.

Уточняется, что мера направлена на сокращение времени простоя грузовиков на подходах к переправе, а также на ускорение доставки социально значимых товаров.