Глава Союза адвокатов Трунов: адвокаты получили отсрочку в рамках частичной мобилизации
Об этом сообщило РИА Новости.
«Я получил ответ из Министерства обороны — адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию», — сказал он.
При этом Трунов заявил, что перечень профессий носит закрытый характер.
5 октября президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий отсрочку от частичной мобилизации студентам, обучающимся в вечернее время, а также аспирантам и ординаторам.
31 октября Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён.