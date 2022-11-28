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Глава Союза адвокатов Трунов: адвокаты получили отсрочку в рамках частичной мобилизации

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Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что адвокаты получили отсрочку от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Об этом сообщило РИА Новости

«Я получил ответ из Министерства обороны — адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию», — сказал он.

При этом Трунов заявил, что перечень профессий носит закрытый характер.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий отсрочку от частичной мобилизации студентам, обучающимся в вечернее время, а также аспирантам и ординаторам.

31 октября Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён.

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