Врач Жито рассказал о возможных последствиях COVID-19

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог кандидат медицинских наук Алексей Жито выразил мнение, что COVID-19 — это в том числе сердечно-сосудистое заболевание.

«Люди иногда в течение года не могут прийти в себя после ковида», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, среди симптомов так называемого раннего постковида — слабость, недомогание. Человек может набрать вес. Также не исключена одышка, частый пульс.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от первого, и от второго.