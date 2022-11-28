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Врач Жито рассказал о возможных последствиях COVID-19

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Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог кандидат медицинских наук Алексей Жито выразил мнение, что COVID-19 — это в том числе сердечно-сосудистое заболевание.
Врач Жито рассказал о возможных последствиях COVID-19
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«Люди иногда в течение года не могут прийти в себя после ковида», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, среди симптомов так называемого раннего постковида — слабость, недомогание. Человек может набрать вес. Также не исключена одышка, частый пульс.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от первого, и от второго.

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