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Глава Крыма Аксёнов назвал неоригинальным заявление Подоляка о «видеовключении в Ялте»

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Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал неоригинальным заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о «прямом включении в Ялте через шесть месяцев».
Глава Крыма Аксёнов назвал неоригинальным заявление Подоляка о «видеовключении в Ялте»
  • РИА Новости

«Некто Подоляк собрался через шесть месяцев сделать прямое включение с набережной Ялты», — заявил Аксёнов в своём Telegram-канале.

Он добавил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак тоже регулярно заявляет о желании вернуть Крым в состав Украины.

Кроме того, Аксёнов напомнил о желании украинского президента Владимира Зеленского приехать в Крым и увидеть море. 

«Надо сказать, что «95-й квартал» неоригинален: в 2014 году некто Гелетей обещал провести парад ВСУ в Севастополе. И где теперь Гелетей?» — написал Аксёнов. 

Также глава Крыма отметил, что «куда важнее, где будет Украина, которой руководят такие персонажи».

«Кажется, все уже понимают где», — добавил он.

Подоляк ранее в эфире украинского ТВ заявил, что через полгода он желает отправиться «на набережную в Ялте», откуда будет вести прямое включение в эфире.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил Подоляку, что видеовключение можно организовать, но «прямо из СИЗО».

В Кремле также заявили, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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