Инфекционист Рябов посоветовал вести здоровый образ жизни для профилактики ОРВИ и гриппа

Заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов рассказал о мерах профилактики ОРВИ и гриппа.

В беседе с «Радио 1» он посоветовал прежде всего вести здоровый образ жизни.

«Он предполагает чередование физической и умственной активности, нормальный режим дня, хороший сон и правильное питание. Рацион должен быть насыщен овощами и фруктами», — заявил эксперт.

По его словам, также стоит носить маски в местах массового скопления людей.

Кроме того, Рябов назвал вакцинацию лучшей защитой от вирусных заболеваний.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от первого, и от второго.