Инфекционист Рябов посоветовал вести здоровый образ жизни для профилактики ОРВИ и гриппа
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В беседе с «Радио 1» он посоветовал прежде всего вести здоровый образ жизни.
«Он предполагает чередование физической и умственной активности, нормальный режим дня, хороший сон и правильное питание. Рацион должен быть насыщен овощами и фруктами», — заявил эксперт.
По его словам, также стоит носить маски в местах массового скопления людей.
Кроме того, Рябов назвал вакцинацию лучшей защитой от вирусных заболеваний.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от первого, и от второго.