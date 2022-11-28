Узнать больше

Инфекционист Рябов посоветовал вести здоровый образ жизни для профилактики ОРВИ и гриппа

Короткая ссылка
Заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов рассказал о мерах профилактики ОРВИ и гриппа.
Инфекционист Рябов посоветовал вести здоровый образ жизни для профилактики ОРВИ и гриппа
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Радио 1» он посоветовал прежде всего вести здоровый образ жизни.

«Он предполагает чередование физической и умственной активности, нормальный режим дня, хороший сон и правильное питание. Рацион должен быть насыщен овощами и фруктами», — заявил эксперт.

По его словам, также стоит носить маски в местах массового скопления людей.

Кроме того, Рябов назвал вакцинацию лучшей защитой от вирусных заболеваний.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от первого, и от второго.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить