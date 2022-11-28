Психолог Самбурский заявил, что работа в ночное время может вызвать проблемы со здоровьем

Бизнес-психолог и клинический психолог Станислав Самбурский заявил о возможном вреде работы в ночное время для здоровья.

«Ночью организм человека отдыхает и вырабатывает множество необходимых биологически активных веществ и гормонов, регулирующих эндокринную, сердечно-сосудистую системы. Нарушение ночного сна повышает риск развития гипертонии и сахарного диабета», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также могут начаться перепады артериального давления.

Как отметил Самбурский, бессонные ночи грозят и ожирением.

«Конечно, люди на таких должностях, как врачи и фельдшеры, вынуждены работать круглосуточно. В этом случае нужно правильно спланировать день после ночной смены. Этот день должен быть спокойным, его нужно провести в комфортных условиях», — добавил он.

Ранее клинический психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» посоветовал отдыхать на природе, чтобы зарядиться энергией.