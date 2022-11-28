Врач Горковский предостерёг от покупки слишком мягкой мебели

Спортивный врач-реабилитолог, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский рассказал, как выбирать мебель, которая не вредит опорно-двигательному аппарату.

«Излишняя мягкость на первом этапе может понравиться, но впоследствии это приведёт к неприятностям из-за того, что тело будет постоянно находиться в неправильном положении, а это приведёт к дискомфорту и болям в области поясницы. Поэтому предпочтение стоит отдавать в меру жёстким вариантам», — объяснил спортивный врач в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, желательно, чтобы в сидячем положении угол сгибания в коленях составлял 90°, а угол спинки — 80° по отношению к полу с допускаемым отклонением в плюс-минус 5°.

Ранее гендиректор Первой мебельной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков в беседе с газетой «Известия» рассказал о преимуществах покупки меблированной квартиры в новостройке.