Сенатор Святенко напомнила об отсутствии социальных гарантий для работающих по «серой схеме»

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что для тех, кто трудоустроился по «серой схеме», нет социальных гарантий.

В беседе с «Парламентской газетой» сенатор напомнила, что таким сотрудникам не будут оплачивать больничный и отпуск, которые в данном случае и не предусмотрены.

Также работодатель не будет отчислять страховые взносы и начислять поощрительные и компенсационные выплаты.

Помимо этого, без официального трудоустройства сотрудник вряд ли сохранит своё место при болезни и останется без рабочего стажа, учитываемого при назначении пенсионных начислений.

«Поэтому государственная политика направлена на то, чтобы между организациями и работниками выстраивались открытые рабочие отношения», — добавила Святенко.

Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.