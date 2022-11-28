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Врач Фокина напомнила о возможностях лечения миеломы

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Врач-терапевт, кардиолог телемедицинской компании МК «Доктор рядом» Юлия Фокина рассказала о возможных симптомах множественной миеломы и методах лечения заболевания.
Врач Фокина напомнила о возможностях лечения миеломы
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«В организме человека существует отдельный вид клеток — В-клетки, которые синтезируют иммуноглобулины-антитела. Подвид этих клеток — плазматические клетки — и являются субстратом такого опухолевого злокачественного заболевания, как множественная миелома», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила эксперт, в число симптомов миеломы могут входить боли в костях и переломы костей, повышение уровня кальция в крови, почечная недостаточность, анемия, повышение свёртываемости крови.

По словам Фокиной, лечение зависит от возраста пациента. Обычно оно включает противоопухолевую терапию и аутотрансплантацию гемопоэтических стволовых клеток.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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