Более 92 тысяч школьников посетили технопарки Москвы в 2022 году

Заместитель мэра Наталья Сергунина сообщила, что 21 столичный технопарк посетили более 92 тыс. школьников с начала года.

Об этом пишет kp.ru.

«С тех пор как в Москве открылся первый детский технопарк, прошло шесть лет. За это время их количество увеличилось до 21. Такие профориентационные центры сегодня есть в каждом округе столицы. Там дети осваивают самые разные направления — от робототехники и IТ до промышленного дизайна и автомоделирования», — отметила Сергунина.

По её словам, столичные детские образовательные комплексы с 2016 года приняли почти 500 тыс. посетителей, передаёт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что 32 компаниям со статусами промкомплексов и технопарков в Москве предоставили земельные участки в аренду по льготным ставкам — 0,3 и 0,01% от их кадастровой стоимости соответственно.