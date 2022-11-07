В Москве 32 промкомплекса и технопарка используют возможности льготной аренды земли

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что 32 компаниям со статусами промкомплексов и технопарков предоставлены в Москве земельные участки в аренду по льготным ставкам — 0,3% и 0,01% от их кадастровой стоимости соответственно.

Об этом информирует НСН.

«Сейчас эти компании арендуют в столице 48 участков общей площадью почти 78 га», — уточнил вице-мэр.

Льготные ставки по аренде земли предоставляются предприятиям, которые работают в социально значимых и наукоёмких отраслях, сроком на десять лет.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщал, что число промышленных предприятий в столице увеличилось до 3,5 тыс. с начала 2022 года.