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Глава Ульяновска уходит с поста на новую работу в оборонно-промышленном комплексе России

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Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин подал в отставку по собственному желанию. По словам мэра, его уход с поста связан с переходом на работу в оборонно-промышленном комплексе России, так как ему эта сфера очень близка.
Глава Ульяновска уходит с поста на новую работу в оборонно-промышленном комплексе России
  • РИА Новости

«Сегодня наша страна живёт в условиях беспрецедентного санкционного давления. Перед российской промышленностью стоят большие задачи. Это программы по импортозамещению, увеличению гособоронзаказа. Решать их нужно максимально быстро, качественно и эффективно», — пояснил Вавилин.

Он напомнил, что окончил машиностроительный факультет политеха, а сегодня «в условиях дефицита инженерных кадров» намерен помогать государству в развитии промышленного комплекса.

«Уверен, что на новом месте работы смогу принести пользу государству в это непростое время. Сейчас промышленные предприятия функционируют в две смены, переходят на трёхсменный режим, поэтому работы будет много», — добавил он.

Администрация Ульяновска сообщила, что 1 декабря городская дума объявит конкурс по отбору кандидатуры на должность нового главы города.

Ранее глава администрации Читы Александр Сапожников заявил, что решил отправиться в зону специальной военной операции

По его словам, он делает это как десантник с боевым опытом.

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