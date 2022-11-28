Врач Зяблова посоветовала обратиться к специалисту при проблемах с дыханием
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В беседе с Life.ru она заявила, что проблемы с дыханием, нарушения речи, тошнота, температура выше 38 градусов в течение 3—5 дней, а также нарушение ритма сердца — это симптомы, появление которых стоит рассматривать как повод срочно обратиться к доктору.
Как отметила Зяблова, то же рекомендуется сделать и при травмах, которые сопровождаются нарушением функции конечностей.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.