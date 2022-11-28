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Врач Зяблова посоветовала обратиться к специалисту при проблемах с дыханием

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Заместитель главного врача сервиса Budu Елена Зяблова рассказала о симптомах, при которых стоит обратиться за помощью к специалисту.
Врач Зяблова посоветовала обратиться к специалисту при проблемах с дыханием
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она заявила, что проблемы с дыханием, нарушения речи, тошнота, температура выше 38 градусов в течение 3—5 дней, а также нарушение ритма сердца — это симптомы, появление которых стоит рассматривать как повод срочно обратиться к доктору.

Как отметила Зяблова, то же рекомендуется сделать и при травмах, которые сопровождаются нарушением функции конечностей.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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