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Зампред Совбеза России Медведев заявил о неравенстве в отношениях США и Европы

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о неравенстве в отношениях Соединённых Штатов и Европы.
Зампред Совбеза России Медведев заявил о неравенстве в отношениях США и Европы
  • РИА Новости

«Похоже, марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества», — написал он в Telegram.

Медведев отметил, что «делиться прибылью» США и не думают.

«Наоборот — отнимает у престарелого партнёра последнее и присваивает себе без малейших колебаний», — заявил он.

Зампред Совбеза добавил, что чем дальше, тем активнее США создают на своей территории условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний.

«Из-за санкционной войны, объявленной России, европейские компании видят для себя всё меньше возможностей нормально работать в собственных странах. Российский рынок закрыт. Китайский рынок наглухо забит своими товарами. А вот Америка ждёт подгулявшие европейские компании», — заявил Медведев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США втянули Европу в санкционные войны с Россией.

Политолог, председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки АФРОКОМ Игорь Морозов в беседе с RT заявил о выгоде США от затяжного конфликта на Украине.

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