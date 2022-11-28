Исследование: 70% школьников испытывают стресс из-за новых правил написания итогового сочинения

Образовательная компания MAXIMUM Education провела исследование среди школьников, в ходе которого выяснилось, что 70% школьников испытывают стресс перед экзаменом в связи с новыми правилами. Ещё 30% пугает неизвестность, а 26% учеников тяжело подбирать аргументы из литературы или кинематографа.

Вместе с тем, как пишет «Газета.Ru», 51% российских учеников считает, что нововведения в правилах написания итогового сочинения, которые были введены в 2022 году, усложнили подготовку к экзамену.

Ещё 18% опрошенных переживают из-за большой ответственности, так как «зачёт» по итоговому сочинению является допуском к сдаче ЕГЭ, а 11% опрошенных переживают из-за ограниченного времени на подготовку.

С этого года на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) больше не будут публиковаться новые направления по итоговому сочинению. Вместо них будут использоваться темы прошлых лет из закрытого банка, которые станут известны ученикам за 15 минут до экзамена. Такое решение было принято Минпросвещения России, Рособрнадзором и Советом по вопросам проведения итогового сочинения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Уральском федеральном университете (УрФУ) увеличили число бюджетных мест на 2023 год.