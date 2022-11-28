Два энергоблока Запорожской АЭС находятся в режиме «горячего останова»
- РИА Новости
«Сейчас, значит, два реактора в режиме так называемого горячего останова. Идёт теплоотдача, тепло поступает в систему теплообеспечения города. Конечно, температура оставляет желать лучшего. Все, что могут, атомщики делают в этих условиях», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что эксперты Международного агентства по атомной энергии осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и заявили о значительных повреждениях на станции.
В конце ноября в «Росатоме» проинформировали о начале работ по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС для создания резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС.