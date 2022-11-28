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Два энергоблока Запорожской АЭС находятся в режиме «горячего останова»

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На Запорожской АЭС два энергоблока переведены в режим «горячего останова», тепло подаётся в систему теплообеспечения города, хотя температура и оставляет желать лучшего, сообщил в эфире «России 24» советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
Два энергоблока Запорожской АЭС находятся в режиме «горячего останова»
  • РИА Новости

«Сейчас, значит, два реактора в режиме так называемого горячего останова. Идёт теплоотдача, тепло поступает в систему теплообеспечения города. Конечно, температура оставляет желать лучшего. Все, что могут, атомщики делают в этих условиях», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что эксперты Международного агентства по атомной энергии осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и заявили о значительных повреждениях на станции.

В конце ноября в «Росатоме» проинформировали о начале работ по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС для создания резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС.

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