Устроившую ДТП с двумя погибшими в Москве женщину задержали
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«37-летняя женщина задержана в порядке ст. 91 УПК России в качестве подозреваемой. Соответствующее сообщение поступило в прокуратуру Северо-Западного административного округа», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что водитель легковой машины сбил женщину с двумя детьми на северо-западе Москвы. Женщина в результате аварии скончалась на месте, а один из детей — в машине скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело.