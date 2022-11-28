Устроившую ДТП с двумя погибшими в Москве женщину задержали

Следствие задержало женщину, которая 27 ноября на северо-западе Москвы сбила на автомобиле мать с двумя детьми.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. «37-летняя женщина задержана в порядке ст. 91 УПК России в качестве подозреваемой. Соответствующее сообщение поступило в прокуратуру Северо-Западного административного округа», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что водитель легковой машины сбил женщину с двумя детьми на северо-западе Москвы. Женщина в результате аварии скончалась на месте, а один из детей — в машине скорой помощи. Возбуждено уголовное дело.