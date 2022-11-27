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Следователи возбудили дело после гибели женщины и ребёнка в результате ДТП в Москве

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Следователи возбудили дело после наезда автомобиля на людей на северо-западе Москвы. В результате ДТП погибла женщина и ребёнок.
Следователи возбудили дело после гибели женщины и ребёнка в результате ДТП в Москве
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«По данному факту СУ УВД СЗАО возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что водитель легковой машины сбил женщину с двумя детьми на северо-западе Москвы. Женщина в результате аварии скончалась на месте, а один из детей — в машине скорой помощи.

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