В Охотском море загорелся траулер

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что в Охотском море загорелся большой морозильный рыболовный траулер Sunfish. В настоящий момент экипаж борется с огнём.

«Идёт пожар на БМРТ Sunfish в Охотском море. Был получен сигнал о возгорании в одной из кают по левому борту. Позднее стало ясно, что горит в двух каютах и на камбузе», — сказали в ведомстве агентству ТАСС.

Отмечается, что на борту находятся 104 человека. Согласно последним данным, пострадавших в результате пожара нет.

В район бедствия уже направили семь судов, среди которых БМРТ «Бутовск». После нескольких попыток на Sunfish удалось передать комплекты противопожарного оборудования.

В июне сообщалось, что российский корабль «Ангара» загорелся в 6 км к северу от японского города Тоямы на острове Хонсю в Японском море.