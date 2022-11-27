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В Охотском море загорелся траулер

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В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что в Охотском море загорелся большой морозильный рыболовный траулер Sunfish. В настоящий момент экипаж борется с огнём.
В Охотском море загорелся траулер
  • РИА Новости

«Идёт пожар на БМРТ Sunfish в Охотском море. Был получен сигнал о возгорании в одной из кают по левому борту. Позднее стало ясно, что горит в двух каютах и на камбузе», — сказали в ведомстве агентству ТАСС.

Отмечается, что на борту находятся 104 человека. Согласно последним данным, пострадавших в результате пожара нет.

В район бедствия уже направили семь судов, среди которых БМРТ «Бутовск». После нескольких попыток на Sunfish удалось передать комплекты противопожарного оборудования.

В июне сообщалось, что российский корабль «Ангара» загорелся в 6 км к северу от японского города Тоямы на острове Хонсю в Японском море.

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