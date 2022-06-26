Российский корабль загорелся в Японском море

Российский корабль «Ангара» загорелся в 6 км к северу от японского города Тоямы на острове Хонсю в Японском море.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ, корабль с подержанными японскими автомобилями следовал во Владивосток.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание одного из транспортных средств на палубе.

В генконсульстве России в Ниигате заявили, что всех членов экипажа (25 человек) удалось снять с горящего судна.

Ранее сообщалось о гибели по меньшей мере семи человек в результате пожара на судне у берегов филиппинского острова Лусон.