Российский корабль загорелся в Японском море

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Российский корабль «Ангара» загорелся в 6 км к северу от японского города Тоямы на острове Хонсю в Японском море.
Российский корабль загорелся в Японском море
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ, корабль с подержанными японскими автомобилями следовал во Владивосток. 

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание одного из транспортных средств на палубе.

В генконсульстве России в Ниигате заявили, что всех членов экипажа (25 человек) удалось снять с горящего судна.

Ранее сообщалось о гибели по меньшей мере семи человек в результате пожара на судне у берегов филиппинского острова Лусон.

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