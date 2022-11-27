Участники СВО и члены их семей отправились в предновогодний круиз в Великий Устюг
- РИА Новости
Отмечается, что поездка осуществляется в сотрудничестве с ОАО «РЖД» в рамках проекта российского оборонного ведомства «Своих не бросаем».
«Экскурсионный поезд проследует по пятидневному маршруту: Москва — Великий Новгород — горный парк «Рускеала» — Архангельск — Великий Устюг», — приводит РИА Новости заявление.
По данным Минобороны, в группу вошли 20 участников специальной военной операции, а также 207 членов их семей.
Ранее президент России Владимир Путин назвал всех участников спецоперации на Украине героями.