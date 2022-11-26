В Совфеде и Госдуме изучат данные Минобороны о созданном в США варианте коронавируса

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что парламентская комиссия по изучению деятельности биолабораторий США на Украине изучит информацию Минобороны России о созданном американцами варианте коронавируса.

Об этом он сказал РИА Новости.

«Комиссия тщательно анализирует всю информацию ведомств, в первую очередь — Министерства обороны, с которым мы находимся в регулярном и тесном рабочем контакте», — сказал политик.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что разновидность коронавируса, которая вызывает гибель 80% лабораторных животных создана в США.