В Совфеде и Госдуме изучат данные Минобороны о созданном в США варианте коронавируса
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Об этом он сказал РИА Новости.
«Комиссия тщательно анализирует всю информацию ведомств, в первую очередь — Министерства обороны, с которым мы находимся в регулярном и тесном рабочем контакте», — сказал политик.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что разновидность коронавируса, которая вызывает гибель 80% лабораторных животных создана в США.