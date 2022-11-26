Мантуров: продажи первых новых моделей автомашин «Соллерс» начнутся в декабре

Продажи первых новых моделей лёгких коммерческих автомобилей «Соллерс» — «Арго» и «Атлант» — начнутся в декабре 2022 года. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Автомобили «Соллерс» заместят ушедший с российского рынка Ford Transit. Продажи первых лёгких коммерческих автомобилей стартуют уже в декабре этого года, а производство по технологии полного цикла будет запущено в 2023 году», — цитирует министерство Мантурова.

Он также отметил, что автомобили будут участвовать в государственной программе льготного лизинга.

6 сентября стало известно, что компания «Соллерс Авто» планирует запустить и продвигать собственный бренд «Соллерс».

26 октября американский автоконцерн Ford Motor продал свои российские активы совместному предприятию «Соллерс».