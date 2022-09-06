В «Соллерс авто» заявили о намерении запустить собственный бренд автомобилей

Компания «Соллерс авто» планирует запустить и продвигать собственный бренд «Соллерс».

Об этом заявил гендиректор компании Николай Соболев.

«Мы запускаем собственный бренд... На большинство наших новых проектов мы планируем использовать и продвигать бренд «Соллерс», — цитирует Соболева РИА Новости.

По его словам, компания намерена в ближайшее время объявить о новых локализованных проектах под этим брендом.

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