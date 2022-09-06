В «Соллерс авто» заявили о намерении запустить собственный бренд автомобилей
Об этом заявил гендиректор компании Николай Соболев.
«Мы запускаем собственный бренд... На большинство наших новых проектов мы планируем использовать и продвигать бренд «Соллерс», — цитирует Соболева РИА Новости.
По его словам, компания намерена в ближайшее время объявить о новых локализованных проектах под этим брендом.
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