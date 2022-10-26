Ford продал свои российские активы совместному предприятию «Соллерс»

Американский автоконцерн Ford Motor покинул российский рынок.

Как пишет РИА Новости, это следует из пресс-релиза компании.

«Ford Motor Company завершила выход из ранее приостановленных операций в России путём продажи своей доли в 49% в совместном предприятии Sollers Ford», — говорится в сообщении.

Компания также уточняет, что акции Ford будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости.

2 марта компания Ford объявила о приостановке деятельности в России.

В России, как сообщала газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат», в период с 3 по 9 октября было продано 2916 новых легковых автомобилей китайского производства, что составило 30,3% от общего объёма.

Наибольшей популярностью пользовались автомобили марки Chery — реализовано 1148 машин. Далее следует Haval (771 штука). Спросом пользовались также Geely (538 штук) и Exeed (252 штуки), которые заняли шестое и девятое места соответственно.