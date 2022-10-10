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В «Автостате» заявили о росте продаж машин китайского производства в России

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В России в период с 3 по 9 октября продано 2916 новых легковых автомобилей китайского производства, что составило 30,3% от общего объёма.
В «Автостате» заявили о росте продаж машин китайского производства в России
  • AP

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью пользовались автомобили марки Chery — реализовано 1148 машин.

Далее следует Haval (771 штука).

Спросом пользовались также Geely (538 штук) и Exeed (252 штуки), которые заняли шестое и девятое места соответственно.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.

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