В «Автостате» заявили о росте продаж машин китайского производства в России
- AP
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Наибольшей популярностью пользовались автомобили марки Chery — реализовано 1148 машин.
Далее следует Haval (771 штука).
Спросом пользовались также Geely (538 штук) и Exeed (252 штуки), которые заняли шестое и девятое места соответственно.
Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.