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Мурашко: необходимо увеличить численность медработников в новых регионах России

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что численность медработников в новых регионах страны необходимо увеличить.
Мурашко: необходимо увеличить численность медработников в новых регионах России
  • Gettyimages.ru
  • © Reza Estakhrian

«Безусловно, нам необходимо повысить укомплектованность этих территорий медицинскими работниками», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, на сегодняшний день в новых регионах страны функционируют Донецкий и Луганский медицинские университеты, которые «вольются в систему» высшего медицинского образования в России.

10 ноября Мурашко сообщил, что российские врачи провели медицинский осмотр более 12 тыс. детей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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