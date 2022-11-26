Мурашко: необходимо увеличить численность медработников в новых регионах России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что численность медработников в новых регионах страны необходимо увеличить.

«Безусловно, нам необходимо повысить укомплектованность этих территорий медицинскими работниками», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, на сегодняшний день в новых регионах страны функционируют Донецкий и Луганский медицинские университеты, которые «вольются в систему» высшего медицинского образования в России.

10 ноября Мурашко сообщил, что российские врачи провели медицинский осмотр более 12 тыс. детей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.