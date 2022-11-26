Мурашко: необходимо увеличить численность медработников в новых регионах России
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«Безусловно, нам необходимо повысить укомплектованность этих территорий медицинскими работниками», — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, на сегодняшний день в новых регионах страны функционируют Донецкий и Луганский медицинские университеты, которые «вольются в систему» высшего медицинского образования в России.
10 ноября Мурашко сообщил, что российские врачи провели медицинский осмотр более 12 тыс. детей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.