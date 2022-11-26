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Путин заявил, что объём экспорта российских вооружений составил $8 млрд в 2022 году

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Президент России Владимир Путин заявил, что объём экспорта российских вооружений, несмотря на сложные условия 2022 года, уже достиг суммы в $8 млрд.

«Сегодня понятно, что значительная часть вооружений идёт для внутреннего потребления, для нужд Вооружённых сил, но даже в этих условиях мы уже продали за границу на мировые рынки вооружений на $8 млрд», — приводит РИА Новости его слова на торжественном мероприятии к 15-летию «Ростеха».

Путин назвал такие показатели хорошим результатом в сложившихся условиях.

По словам российского лидера, контракты заключены на ещё большую сумму.

Путин также потребовал нарастить производство и поставки востребованной военной продукции.

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