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Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов за искреннее выступление на встрече с Путиным

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов Жарадат Агуеву за искреннее и эмоциональное выступление на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов за искреннее выступление на встрече с Путиным
  • РИА Новости

«Хочу поблагодарить маму... командира батальона «Запад-Ахмат» Исмаила Агуева и начальника отдела МВД России по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева — Жарадат Хожаевну за её искреннее и эмоциональное выступление. Она представляет собой пример настоящей чеченской матери, которая вырастила достойных сыновей и защитников Отечества», — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров отметил, что помимо сыновей в спецоперации на Украине задействованы и многочисленные родственники женщины.

По мнению Кадырова, это неудивительно, потому что народ республики питает особую благодарность к президенту за её восстановление.

Ранее Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, пообещал одной из них передать Кадырову её добрые слова в его адрес.

Сам он попросил передать благодарность бойцам из Чечни за вклад в работу в рамках спецоперации.

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