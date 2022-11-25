Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов за искреннее выступление на встрече с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов Жарадат Агуеву за искреннее и эмоциональное выступление на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Хочу поблагодарить маму... командира батальона «Запад-Ахмат» Исмаила Агуева и начальника отдела МВД России по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева — Жарадат Хожаевну за её искреннее и эмоциональное выступление. Она представляет собой пример настоящей чеченской матери, которая вырастила достойных сыновей и защитников Отечества», — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров отметил, что помимо сыновей в спецоперации на Украине задействованы и многочисленные родственники женщины.

По мнению Кадырова, это неудивительно, потому что народ республики питает особую благодарность к президенту за её восстановление.

Ранее Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, пообещал одной из них передать Кадырову её добрые слова в его адрес.

Сам он попросил передать благодарность бойцам из Чечни за вклад в работу в рамках спецоперации.