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В Тюменской области напомнили о правилах безопасности на охоте после гибели ребёнка

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Власти Тюменской области напомнили гражданам правила безопасности на охоте на фоне сообщений о гибели восьмилетнего ребёнка.
В Тюменской области напомнили о правилах безопасности на охоте после гибели ребёнка
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«В связи с произошедшими за последнее время неоднократными случаями трагической гибели людей во время охоты департамент напоминает: правила охоты обязательны для исполнения. В частности, запрещается стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели, а также в направлении людей в случае, когда снаряд может пройти ближе чем в 15 метрах от них», — говорится на сайте Госохотдепартамента Тюменской области.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с происшествием в Тюменской области — там отец случайно застрелил восьмилетнего сына на охоте.

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