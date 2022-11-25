В Тюменской области напомнили о правилах безопасности на охоте после гибели ребёнка

Власти Тюменской области напомнили гражданам правила безопасности на охоте на фоне сообщений о гибели восьмилетнего ребёнка.

Об этом пишет URA.RU.

«В связи с произошедшими за последнее время неоднократными случаями трагической гибели людей во время охоты департамент напоминает: правила охоты обязательны для исполнения. В частности, запрещается стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели, а также в направлении людей в случае, когда снаряд может пройти ближе чем в 15 метрах от них», — говорится на сайте Госохотдепартамента Тюменской области.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с происшествием в Тюменской области — там отец случайно застрелил восьмилетнего сына на охоте.