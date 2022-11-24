В Тюменской области отец случайно застрелил восьмилетнего сына на охоте

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с происшествием в Тюменской области — там отец случайно застрелил восьмилетнего сына на охоте.

«Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России о причинении смерти по неосторожности. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Как заявил агентству источник в силовых структурах, отец случайно выстрелил в ребёнка, думая, что целится в зверя.

В августе бывшего депутата законодательного собрания Камчатского края, бизнесмена Игоря Редькина приговорили к девяти месяцам ограничения свободы, а также обязали выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей по делу о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, во время охоты на бурого медведя в августе 2021 года Редькин случайно застрелил находящегося поблизости мужчину.