На Камчатке экс-депутата Редькина приговорили к девяти месяцам ограничения свободы
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю.
«Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности 30-летнему жителю посёлка Озерновского Усть-Большерецкого района, а также в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства», — говорится в сообщении.
По данным следствия, во время охоты на бурого медведя в августе 2021 года Редькин случайно застрелил находящегося поблизости мужчину.
Ранее Редькин признался в убийстве мужчины в посёлке Озерновском.
На время проведения расследования его приговорили к двум месяцам домашнего ареста.