На Камчатке экс-депутата Редькина приговорили к девяти месяцам ограничения свободы

Бывшего депутата законодательного собрания Камчатского края бизнесмена Игоря Редькина приговорили к девяти месяцам ограничения свободы, а также обязали выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей по делу о причинении смерти по неосторожности.

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю.

«Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности 30-летнему жителю посёлка Озерновского Усть-Большерецкого района, а также в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства», — говорится в сообщении.

По данным следствия, во время охоты на бурого медведя в августе 2021 года Редькин случайно застрелил находящегося поблизости мужчину.

Ранее Редькин признался в убийстве мужчины в посёлке Озерновском.

На время проведения расследования его приговорили к двум месяцам домашнего ареста.