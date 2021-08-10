Депутат заксобрания Камчатки признался в убийстве человека

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Депутат законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин признался в убийстве мужчины в посёлке Озерновский.
Депутат заксобрания Камчатки признался в убийстве человека
  • РИА Новости

Об этом сообщила ТАСС помощник депутата Ольга Струченко. Она предоставила официальное текстовое обращение Редькина.

«Вечером в посёлке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — говорится в обращении.

Он также заявил, что принял решение приостановить своё членство в партии «Единая Россия» и снять свою кандидатуру с выборов.

Ситуацию прокомментировал замсекретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«Это несчастный случай, выражаясь юридическим языком, мы имеем дело с убийством по неосторожности. Впрочем, окончательную оценку данному событию должен будет дать суд. Что касается членства в партии, то, как известно, у нас действует автоматическая процедура и автоматическая норма, согласно которой в случае возбуждения уголовного дела в отношении любого члена партии... приостанавливается членство в партии», — сказал Ревенко РИА Новости.

6 августа на сайте СУ СК по Камчатскому краю появилось сообщение о том, что Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту убийства 30-летнего мужчины.

По версии следствия, вечером 2 августа на свалке в районе посёлка Озерновский местный житель получил огнестрельное ранение, в результате которого скончался в больнице.

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