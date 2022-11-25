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Путин заявил о попытках противников России дискредитировать защитников Донбасса

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Противники России пытаются обесценить в информпространстве действия российских военнослужащих, защищающих Донбасс, Запорожье и Херсон, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин заявил о попытках противников России дискредитировать защитников Донбасса
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Он подчеркнул, что помимо противника на поле боя есть неприятели и в информационной сфере.

«Они побуждают к деструктивным действиям, которые обнуляют то, дискредитируют то, ради чего ушёл из жизни ваш сын. Вот для чего это делается. Обесценить то, что делают наши ребята... благородный порыв, защитить наших людей в Донбассе, Запорожье, Херсоне», — сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации на Украине.

Президент России отметил, что в интернете много обмана и лжи и там ничему нельзя верить — информация является эффективным оружием борьбы.

Путин добавил, что Минобороны старается наладить работу по части обмундирования военных в зоне спецоперации так эффективно, как это возможно с учётом времени года.

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