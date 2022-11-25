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Путин назвал информацию эффективным оружием борьбы

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В интернете много обмана и лжи, там ничему нельзя верить — информация является эффективным оружием борьбы, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что жизнь сложнее и многообразнее, чем её показывают на экранах.

«В интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак... С учётом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Информация — это тоже оружие борьбы», — сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

Президент добавил, что хочет в ходе встречи получить информацию и оценки из первых уст, а также выслушать идеи и предложения.

В преддверии Дня матери Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.

RT вёл трансляцию.

Путин рассказал, что лично общался по телефону с российскими военнослужащими, сражающимися на Украине.

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