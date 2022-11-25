Путин рассказал, что общался по телефону с участниками спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал, что лично общался по телефону с российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации на Украине.

«Когда я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми говорил напрямую, с ребятами прям. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня удивлял своим настроением, своим отношением к делу», — сказал он на встрече с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.

По словам Путина, участники СВО не ожидали звонков от него. Он уточнил, что «тоже через мам эти звонки были».

Также президент подчеркнул, что российские военные, участвующие в спецоперации, являются героями.

В преддверии Дня матери Владимир Путин проводит встречу с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.

RT вёл трансляцию.