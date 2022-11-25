Путин предложил обсудить на Совбезе встречу Нарышкина с главой ЦРУ Бёрнсом
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«Мы поговорим с вами сегодня о результатах работы российских делегаций на «двадцатке», на АТЭС, а также о том, как прошла встреча Нарышкина Сергея Евгеньевича со своим американским партнёром в Анкаре», — сказал Путин.
В середине ноября сообщалось, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс встречался с директором СВР России Сергеем Нарышкиным по вопросам ядерных рисков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что российско-американские переговоры в Анкаре прошли по инициативе США.