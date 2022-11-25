На юге Москвы построят новый учебный корпус в 2023 году
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Об этом сообщают «Дни.ру».
Параллельно на территории жилого района строят детский сад.
«Для каждой группы сделают игровую, спальню, раздевалку, буфет. К садику и учебному корпусу подведут подъездную дорогу», — сказал Загрутдинов.
В районе Северное Бутово тем временем построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, передаёт НСН.
«Уже известно, что ФОК получит название «Качаловский», что созвучно с расположенной в районе улицей Старокачаловской», — отметил Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области планируют направить 2,73 млрд рублей на развитие физкультуры и спорта в следующем году.