На юге Москвы построят новый учебный корпус в 2023 году

В районе Чертаново Северное построят новый учебный корпус в 2023 году, заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Здание рассчитано на 300 человек.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Параллельно на территории жилого района строят детский сад.

«Для каждой группы сделают игровую, спальню, раздевалку, буфет. К садику и учебному корпусу подведут подъездную дорогу», — сказал Загрутдинов.

В районе Северное Бутово тем временем построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, передаёт НСН.

«Уже известно, что ФОК получит название «Качаловский», что созвучно с расположенной в районе улицей Старокачаловской», — отметил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области планируют направить 2,73 млрд рублей на развитие физкультуры и спорта в следующем году.